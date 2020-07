Stasera in tv lunedì 20 luglio 2020, Il giovane Montalbano su Rai1 con Morte in mare aperto: la trama

20 luglio 2020 a

a

a

Stasera va in onda il terzo appuntamento con la fiction «Il giovane Montalbano», su Rai1 lunedì 20 luglio alle 21.25 con l’episodio «Morte in mare aperto», interpretato da Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Sarah Felberbaum.

Le nozze si avvicinano, e i preparativi procedono. Salvo deve comprare il vestito da cerimonia e sarà Mimì a fargli da consigliere perché purtroppo Livia in quei giorni non può essere a Vigata.

Stasera in tv lunedì 20 luglio 2020, Made in Sud su Rai2: ultima puntata, gli ospiti

Ne è assai dispiaciuta perché presto sarà l’anniversario del giorno in cui si sono fidanzanti e lei avrebbe voluto tanto festeggiarlo con il suo Salvo, che intanto si trova ad affrontare un nuovo caso. Matteo Cosentino telefona al commissariato per comunicare che su uno dei suoi pescherecci c’è un morto a bordo. Sembra si tratti di un incidente, ma la faccenda ha sin dall’inizio contorni piuttosto insoliti. Il commissario si precipita sul posto e scopre che la vittima, il motorista Franco Arnone, è morto per un colpo di pistola partito accidentalmente. L’arma apparteneva a uno dei pescatori dell’equipaggio, Tano Cipolla, che si dispera e racconta che il colpo è partito accidentalmente. Ma l’ipotesi dell’incidente non sembra del tutto convincente, si indaga sui rapporti fra Tano e la sua bellissima moglie Michela, e soprattutto presto emergono aspetti assai poco trasparenti circa Cosentino e gli affari dei suoi pescherecci.