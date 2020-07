Stasera in tv lunedì 20 luglio 2020, Made in Sud su Rai2: ultima puntata, gli ospiti

20 luglio 2020 a

Sarà una grande festa, stasera lunedì 20 luglio, alle 21.20, per l’ultima puntata della decima edizione di «Made in Sud», lo show prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel Produzioni. Al timone del programma tra gag, musica e risate ci saranno i conduttori: Stefano De Martino e Fatima Trotta insieme a Biagio Izzo con le sue incursioni comiche.

Stefano De Martino, il fuori programma sulla Rodriguez a Made in Sud

Tema della puntata: «Il gran finale». Ospiti della trasmissione: Enzo Avitabile e Rocco Hunt che canteranno insieme sul palcoscenico dell’Auditorium del CPTV di Napoli. Presenti naturalmente anche i due ospiti speciali di questa edizione : Lello Arena e Sal Da Vinci che proporrà al pubblico un medley di canzoni dedicate a Napoli e canterà inoltre il suo ultimo successo «Viento».

Tantissimi gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico per portare allegria nelle case e che daranno vita a moltissimi momenti di interazione tra i vari personaggi in un clima di grande allegria: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, I Sud 58, I Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Matranga e Minafò, I Respinti, Enzo Fischetti,Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato , Rosaria Miele, Rosario Alagna alias Gianni Lattore, Tommy Terrafino , I Gemelli di Guidonia, Vincenzo

De Lucia, le Sex and the Sud, Manu e Luca. Musiche di Frank Carpentieri e scenografia firmata Alida Cappellini e Giovanni Licheri, ricca di riferimenti alle città di mare, con una grande nave e un faro posizionati su un lato del palco e la presenza della Sirena Partenope. Realizzato nel Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel produzioni, «Made in Sud» è un programma di Nando Mormone e Paolo Mariconda. Produttore esecutivo Tunnel Fabio Tassan Pagnochet. Regia di Sergio Colabona.