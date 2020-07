Stasera in tv lunedì 20 luglio 2020, il film Finalmente la felicità su Canale 5 con Leonardo Pieraccioni

20 luglio 2020 a

Stasera, lunedì 20 luglio in prima serata su Canale 5 "Finalmente la felicità" di e con Leonardo Pieraccioni. Non solo, fanno parte del cast: Rocco Papaleo, Maurizio Battista, Ariadna Romero e Massimo Ceccherini (in un cameo).

La commedia è arrivato nelle sale il 16 dicembre del 2011 e racconta la storia di Benedetto che grazie a "C'è posta per te" scopre di avere una sorella adottiva brasiliana, ultimo regalo di sua madre prima di morire. Luna, questo il suo nome, è diventata un'avvenente modella e arriva in Italia per conoscere Benedetto che resta folgorato da lei...

Prima di affidare la parte ad Ariadna Romero - riferisce - quimediaset.it - , sono state provinate centinaia di ragazze perché il regista Pieraccioni cercava una donna spagnola, poi è rimasto folgorato dalla brasiliana Ariadna.

A vestire i panni di Luna (Ariadna Romero) è Thyago Alves, secondo classificato quell'anno a "L'Isola dei Famosi".

La prima proiezione è avvenuta in anteprima a Firenze il 13 dicembre 2011, giorno in cui la figlia di Pieraccioni ha compiuto un anno.

Nel primo week end di proiezione il film ha incassato al botteghino più di un milione e seicento mila euro.

-La pellicola è ambientata quasi interamente a Lucca, alcune scene sono state girate al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari).