Alessia Marcuzzi, foto super provocante: mini mutandine. Che gambe!

E' una foto super provocante quella che Alessia Marcuzzi posta sul suo profilo Instagram. La showgirl e presentatrice pubblica uno scatto del suo corpo dal bacino in giù. In pratica in primo piano la parte bassa del bikini e le gambe, spunta anche uno spicchio di camicia.

In lontananza si scorge il mare. Alessia indossa mini mutandine colorate di verde e di nero e non a caso il post che accompagna la fotografia è composto solo da due cuoricini degli stessi colori. Nella prima ora l'immagine raccoglie oltre 20mila like. "Che bona", commenta Carlo Mengucci, direttore marketing e comunicazione del gruppo Etro. E Alessia scopre le carte: "La tua camicia Etro".