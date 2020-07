Stasera in tv domenica 19 luglio 2020, Catwoman su Italia1: la trama

19 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv va in onda, in prima serata, Catwoman. Appuntamento domenica 19 luglio dalle ore 21.30 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.

"Così è la vita" con Francesca Fialdini su Rai3: Matrimoni all'italiana stasera in tv domenica 19 luglio 2020

La trama: Patience Phillips è una donna timida e insicura che lavora come disegnatrice in un'azienda di cosmetici. Una sera scopre per caso che il prodotto a cui sta lavorando è dannoso e pericoloso: decisa a svelare la truffa, viene però scoperta uccisa. Ma per lei è solo l'inizio: rinascerà come Catwoman, e verrà fuori la sua vera natura di donna forte, audace e senza paura. Diretto da Pitof nel 2004, nel cast ci sono Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy.