Elettra Lamborghini, mega scollatura e baci al cavallo: "Amore" | Video

Elettra Lamborghini sempre più reginetta di Instagram. La Twerking Queen scalda i fan con video su Instagram Stories e uno degli ultimi la vede con il cavallo, una delle passioni dell'interprete di Musica e il resto scompare.

La bella ereditiera colpisce per naturalezza e stavolta mostra grande affetto per il suo cavallo: "E' un amore", esclama Elettra mentre lo bacia. In giro per l'Italia per il nuovo brano La Isla interpretato con Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini è sempre prolifica sui social e intrattiene i numerosi follower non solo con momenti di vita professionale ma, come in questo caso, con video di carattere privato. Nel video si presenta con una maxi scollatura per la gioia dei follower.