Belen Rodriguez, foto in topless in piscina: il pomeriggio sui social è bollente

19 luglio 2020 a

a

a

Una domenica di relax per Belen Rodriguez che incanta i fan che la seguono sull'account Instagram. Una giornata nella quale la showgirl, alla fine, è rimasta in topless in piscina con i seni coperti dalle mani. Uno scatto sensualissimo di Belen per la gioia dei numerosi fan che l'ammirano attraverso i social.

Una foto bollente che fa seguito ad alcune storie di Instagram postate da Belen nelle quali ha deliziato i follower con i video di una giornata in piscina fatta di sole e relax. Alla fine però, un pezzo del bikini si è perso e Belen è rimasta in topless, in tutta la sua bellezza.