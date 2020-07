Stasera in tv domenica 19 luglio 2020, Fbi su Rai2: le anticipazioni dei due episodi

19 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, domenica 19 luglio 2020, su Rai2 alle 21.20 andranno in onda due nuovi episodi di FBI in replica. Saranno il 14° e il 15°, dal titolo “Smascherato” e “Terra bruciata“

Eccoci alle anticipazioni.

EPISODIO 14, “SMASCHERATO” Un uomo viene ucciso da uno sconosciuto che lo ha inseguito in un parco. La squadra scopre che la vittima è un giornalista di nome Rob McCann: vicino al corpo vengono trovate delle strane scritte. Maggie e OA, con l’aiuto di un amico editore, scoprono che qualcuno ha additato la vittima come parassita in un forum online. Dana intanto collega il caso ad uno simile avvenuto un anno prima, ma la vittima era un senatore. Grazie ad un testimone, si scopre che McCann è stato seguito da Will Patterson, un insegnante universitario. Il sospettato tuttavia è già morto.

EPISODIO 15, “TERRA BRUCIATA” Il CEO di un’azienda viene fatto saltare in aria con un pacco bomba mascherato da regalo. Il marito della vittima, Veronica, rivela che la donna ha licenziato un certo Nick Frost alcuni mesi prima. L’uomo aveva reagito in modo aggressivo e aveva minacciato di rovinarle la vita. Durante l’interrogatorio, Nick viene scagionato dalle accuse, anche se rimane indifferente al delitto. Le analisi sull’ordigno invece rivelano la presenza di alcuni frammenti d’oro collegati ad alcuni gemelli, un regalo di Veronica ai suoi dipendenti. Intanto un’altra bomba esplode in un bar e viene ucciso un dipendente.