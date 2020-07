"Così è la vita" con Francesca Fialdini su Rai3: Matrimoni all'italiana stasera in tv domenica 19 luglio 2020

19 luglio 2020 a

Va in onda stasera il terzo appuntamento con “Così è la vita” condotto da Francesca Fialdini, che vedremo domenica 19 luglio alle 20.30 su Rai3. In ogni puntata un collage di racconti, legati tra di loro dallo stesso fil rouge. La puntata ha come tema i “Matrimoni all’italiana”. Da Potenza a Vicenza, da Cagliari a Parigi, all’ombra della Tour Eiffel, ogni coppia racconta il proprio matrimonio, dalla proposta fino alla cerimonia. I momenti più belli, quelli più difficili, le crisi e le riappacificazioni.

Tra questi, il matrimonio di Enrico e Francesca nel loro luogo del cuore, l’Aquila, dove si erano conosciuti due anni prima mentre facevano i volontari per portare aiuto alle persone colpite dal terremoto del 2009.