Stasera in tv domenica 19 luglio 2020 il film "Era d'estate" su Rai movie nel ricordo di Paolo Borsellino

19 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, domenica 19 luglio 2020, un film su Paolo Borsellino trasmesso da Rai movie in prima serata. Alle 21.20, in occasione del 28° anniversario della strage di via D’Amelio, nel ricordo del magistrato Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta, viene trasmesso “Era d’estate” film drammatico con Massimo Popolizio, Beppe Fiorello e Valeria Solarino.

La pellicola è ambientata nell' estate del 1985. Impegnati a preparare il maxiprocesso contro la mafia, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, minacciati di morte, vengono trasferiti con le loro famiglie all'Asinara, isola del mare di Sardegna. La situazione è più grave del solito, e dati gli imminenti arresti di molti dei componenti di Cosa Nostra, i due giudici e i loro cari sono fortemente a rischio. La regia è di Fiorella Infascelli.