Stasera in tv 19 luglio 2020, cosa vedere: film e programmi

Programmi e film di oggi, domenica 19 luglio 2020, in prima serata davanti alla tv. Rai1 propone le repliche della serie tv con Vanessa Incontrada "Non dirlo al mio capo" su Rai3 e "A raccontare comincia tu", il talk show condotto da Raffaella Carrà.

L'offerta dei palinsesti vede comunque film di primo piano, come "Era d'estate" su Rai Movie, "Paolo Borsellino" su Canale 5, il film fantastico "Catwoman" su Italia Uno e "Sedotta da uno sconosciuto" su La5.

Ecco una guida alle proposte dei vari canali televisivi

Rai Uno 21:25 – Non dirlo al mio capo (Serie tv

Rai Due 21:20 – F.B.I. (Serie tv)

Rai Tre 21:20 – A raccontare comincia tu (Programma di intrattenimento)

Rai Movie 21:10 – Era d'estate (Film commedia)

Rete 4 21:25 – Freedom: Oltre il confine (Programma di approfondimento)

Canale 5 21:20 – Paolo Borsellino (Film drammatico)

Italia Uno 21:30 – Catwoman (Film fantastico)

La5 21:10 – Sedotta da uno sconosciuto (Film drammatico )

La7 20:35 – Atlantide (Serie tv)

TV8 21:30 – Gomorra: La serie (Serie tv)

Nono e decimo episodio della prima stagione di "Gomorra" in replica stasera su Tv8. Genny è in combutta con il sindaco di Giugliano per nuovi progetti edilizi mentre Ciro sta architettando un piano per scatenare una nuova guerra tra clan.

Sky Cinema Uno 21:15 – Figli (Film drammatico)

Nicola e Sara sono felicemente sposati ed innamorati, genitori di una bambina di sei anni. La loro vita tranquilla si trasforma in un vero e proprio incubo quando arriva Pietro, il loro secondogenito, che inclinerà il rapporto tra i due.