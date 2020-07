Le Iene di nuovo in Umbria, weekend a Massa Martana per Nicolò De Vitis e Veronica Ruggeri

19 luglio 2020 a

Ormai sono affezionati all'Umbria. Due protagonisti de Le Iene hanno scelto infatti Massa Martana per trascorrere un weekend in totale relax e a contatto con la natura. Nicolò De Vitis e Veronica Ruggeri avevano già fatto tappa nel caratteristico borgo in provincia di Perugia.

L'inviato e la conduttrice, ormai da oltre un anno coppia fissa, già a inizio mese avevano fatto tappa a Massa Martana nel loro viaggio verso la Puglia. Ora sono tornati in Umbria e tra balletti su Tik Tok, foto su Instagram e giochi con il loro cane hanno "comunicato" la presenza nella nostra regione.