Stasera in tv 19 luglio 2020, Raffaella Carrà con Loretta Goggi su Rai 3 a Raccontare comincia tu

Stasera in tv, In attesa delle nuove puntate Rai3 ripropone “A Raccontare Comincia Tu”, il programma condotto da Raffaella Carrà, dedicato alle speciali interviste con i grandi protagonisti del nostro tempo, in onda domenica 19 luglio alle 21.20. Raffaella Carrà è entrata in punta di piedi nei luoghi cari all’ospite, per dare vita ad un incontro emozionante, un viaggio tra pubblico e privato che svela la parte più intima e personale di una vita passata sotto i riflettori. Un racconto lungo il fiume dei ricordi, tra filmati e curiosità inedite, dove la storia del protagonista spesso si intreccia con quella della conduttrice, sul palco e nella vita. Artista tra le più versatili e dall’eleganza senza tempo, Loretta Goggi ha ripercorso con la conduttrice i momenti più belli della sua intensa carriera e quelli più difficili della sua vita privata.