Oggi in tv domenica 19 luglio 2020, Linea Verde Estate su Rai1 alla scoperta dell'Elba

“Linea Verde Estate”, con Marco Bianchi ed Angela Rafanelli, va in onda domenica 19 luglio alle 12.20 su Rai1.

In viaggio all’isola d’Elba, la più grande delle isole della Toscana che racchiude in sé il fascino e l'esclusività di un territorio ricco di storia, civiltà e natura nel cuore del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano,

Ripide scogliere, acque pulite e profonde, ampie spiagge ben attrezzate e protette che si alternano a calette irraggiungibili se non dal mare, sentieri immersi nella macchia e antichi percorsi tracciati nei terrazzamenti a vigneto: in mare, in kayak lungo la costa, la prepotente bellezza dell’isola d’Elba, uno degli ambienti naturali e marini più incantevoli del Mediterraneo. Non solo natura e storia ma anche prelibatezze come il succulento filetto di tonno fresco, messo sotto sale e conservato poi nell’olio: a Porto Ferraio, l’antica ricetta della “tonnina”, prelibato street food che nasce come un cibo poverissimo ottenuto dalla lavorazione degli scarti del “porco dei mari”. Prelibatezze di mare ma anche quelle di terra con la produzione di formaggi grazie all’allevamento di pecore a un passo dal mare. A Lacona, la sfida di Sara Esposito che, dalla Campania all'isola d'Elba, ha trasformato una vacanza in un progetto di lavoro e di vita. Non manca un’affascinante e divertente escursione alla scoperta del Monte Capanne, la vetta più alta dell’isola d’Elba. Uno spettacolare balcone sulle isole di Pianosa, Gorgona, Montecristo, Capraia e, addirittura, la Corsica: quota 1019 metri sul livello del mare. A Burraccio, infine, per incontrare Vincenzo e Paola che hanno investito anima, cuore e portafoglio in un’attività di allevamento delle capre, trasformazione del latte e agricampeggio.