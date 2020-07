Uomini e Donne, Gemma Galgani: l'ex corteggiatore insieme alla rivale Antonella Brini | Foto

18 luglio 2020 a

Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza, ma non sembra. Non va in onda su Canale 5 almeno fino a settembre, ma i suoi personaggi animano il mondo del gossip.

Al centro dell'attenzione c'è sempre Gemma Galgani, regina del Trono Over che sta approfondendo la conoscenza del giovane (26 anni), Nicola Vivarelli/Sirius.

E nel frattempo un suo ex corteggiatore, Pietro Fizzotti, in una foto apparsa su Instagram è con Antonella Brini, una dama del Trono Over con cui Gemma ha litigato in passato nel corso del programma di Maria De Filippi.

.“Colpa” di Jean Pierre, ex corteggiatore di Gemma, che però è uscito anche con Antonella. Adesso potrebbe aver “rubato” un altro ex corteggiatore alla Galgani.