Belen Rodriguez, Nina Moric svela: "E' molto delusa. Ognuno ha il suo calvario. Ecco perché abbiamo fatto pace"

"Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belen ha il suo calvario. E' molto delusa dalle ultime vicissitudini. E' una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica". Sono parole di Nina Moric, intervistata dal Settimanale Nuovo dopo il suo abbraccio con Belen Rodriguez in discoteca.

Belen Rodriguez, incredibile! Indovinate chi la consola? La sua vecchia nemica

I rapporti tra le due in passato sono stati molto complessi, al punto da arrivare davanti al giudice. Ora quella brutta parentesi è stata chiusa. Hanno fatto pace e Nina Moric nell'intervista spiega come è avvenuto. A prendere l'iniziativa è stata proprio Belen, reduce dalla fine della storia con Stefano De Martino.