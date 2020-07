Stasera in tv 18 luglio, su Cielo il film Viola: i giochi hard di Marta e mister Mittler. La trama

18 luglio 2020 a

a

a

E' Viola il film in programma stasera in tv, 18 luglio, su Cielo a partire dalle ore 21.20. Realizzato in Italia nel 1998, si tratta di un dramma erotico che fece particolarmente scalpore nell'anno di uscita. La regia è di Donatella Maiorca. Gli attori principali Stefania Rocca, Stefano Rota, Rossana Mortara, Rolando Ravello. Racconta l'avventura di Marta, dipendente di una società milanese e reduce da una storia d'amore finita male. La donna vive con il cane Oliver e rifiuta tutto ciò che la circonda. Poi decide di tuffarsi nell'universo elettronico, scegliendo il nome in codice di [email protected]. Inizia a chattare con Mittler, un uomo maturo, molto sicuro di sé che le impone condizioni estreme e giochi hard. Viola è catturata da Mittler e si lascia andare.