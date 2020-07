Stasera in tv 18 luglio, su Iris il film Spy. La trama

18 luglio 2020 a

Spy è il film in programma in prima serata stasera in tv, 18 luglio, a partire dalle ore 21.10 su Iris. Si tratta di una pellicola di azione realizzata nel 1996 negli Stati Uniti. Titolo originale: The Long Kiss Goodnight. La regia è di Renny Harlin. Nel cast Geena Davis, Samuel L. Jackson, Brian Cox. La trama: il Natale è alle porte del piccolo paese in cui vive Charly. La donna non ricorda nulla dei suoi anni vissuti pericolosamente alle dipendenze dei servizi segreti americani che la considerano ormai morta e sepolta. Una televisione locale, però, riprende la sua sfilate nei panni di Santa Claus, mentre un ladruncolo è sulle sue tracce per altri motivi.