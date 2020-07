Stasera in tv 18 luglio, su Canale 20 Mediaset il film Nome in codice: Broken Arrow con John Travolta. La trama

18 luglio 2020 a

Nome in codice: Broken Arrow. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 18 luglio, su Canale 20 Mediaset dalle ore 21.04. E' una pellicola di azione del 1995, realizzata negli Stati Uniti. La regi è di John Woo. Importante il cast con John Travolta, Christian Slater, Samantha Mathis, Delroy Lindo. La trama: Vic e Riley sono due grandi amici. Il loro legame è dovuto anche alla professione, visto che sono due esperti piloti militari. Viene loro assegnata una missione particolarmente delicata: collaudare un bombardiere. Un nuovo mezzo dell'aviazione dotato di testate nucleari. ma qualcuno ha tradito e inevitabilmente tutto finisce per complicarsi.