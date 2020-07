Stasera in tv 18 luglio, su Rete 4 alle ore 21.25 torna Una vita. La trama della puntata. Anticipazioni

18 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 18 luglio su Rete 4, dalle ore 21.25 torna la soap opera Una vita. Come al solito non mancano i colpi di scena nella serie spagnola che continua a collezionare puntate su puntate. Stavolta Genoveva sorprende Ursula in casa sua: la fa cacciare in malo modo. La donna davanti alle domestiche ammette di aver mentito e di non aver trovato un lavoro. Agustina la accoglie nella soffitta. Un anello al dito di Ramon, intanto, rischia di mandare all'aria il piano di Antoñito e Lolita che pianificano la visita dell'ispettore dell'esercito. Emilio va a casa di Cinta per metterla in guardia su Victoriano, ma lei sottovaluta il pericolo e si ritrova chiusa in automobile dove subisce pesanti avances.