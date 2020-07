Stasera in tv 18 luglio, su Italia 1 il film La grande Gilly Hopkins. La trama

18 luglio 2020 a

Il film in programma stasera in tv, 18 luglio, su Italia 1 è La grande Gilly Hopkins. Inizio alle ore 21.30. E' una commedia del 2016, realizzata in Usa per la regia di Stephen Herek. Nel cast figurano Julia Stiles, Kathy Bates, Glenn Close, Billy Magnussen. E' la storia di Gilly, una bimba di appena 11 anni che è davvero difficile da gestire e passa da una casa famiglia all'altra. Alla fine viene affidata a Maime Trotter, donna molto affettuosa che davanti alle resistenze della ragazzina non alza bandiera bianca. Gilly, però, non si arrende: se ne vuole andare e tornare dalla sua vera madre. Elabora un piano per cercare di scappare. Ce la farà?