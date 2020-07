Stasera in tv 18 luglio su Canale 5, La sai l'ultima? Digital edition. Gli ospiti

18 luglio 2020 a

Stasera in tv 18 luglio su Canale 5 torna La sai l'ultima? Digital edition. Va in onda a partire dalle ore 21.20 la prima puntata dell'edizione 2019, condotta da Ezio Greggio. La novità è la competizione a squadre. Le compagini capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfidano a colpi di barzellette. L'obiettivo è sempre lo stesso: eleggere il miglior barzellettiere. Tutti i concorrenti si sfidano singolarmente in diverse manche e al termine a votare e decidere è il pubblico presente in studio. Nella prima puntata tra i tanti ospiti anche Enrico Montesano e Iva Zanicchi.