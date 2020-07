Stasera in tv 18 luglio, su Rai 4 il film d'azione Six Bullets: la trama

18 luglio 2020 a

a

a

Si intitola Six Bullets ed è il film in programma stasera in tv, 18 luglio, su Rai 4 a partire dalle ore 21.20. Pellicola di azione del 2013 realizzata negli Stati Uniti per la regia di Ernie Barbarash. Del cast fanno parte Jean-Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna-Louise Plowman. Il film racconta la storia di un ex mercenario della legione straniera francese che è arrivato al suo ultimo incarico. E' famoso per la sua capacità di rintracciare bambini scomparsi e stavolta viene ingaggiato ritrovare la figlia scomparsa di un campione delle arti marziali miste. Un'impresa che si rivela presto più complicata del previsto.