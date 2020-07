Film stasera in tv 18 luglio, Febbre da cavallo: la sfida di Gigi Proietti ed Enrico Montesano. La trama

18 luglio 2020 a

Febbre da cavallo è il titolo del film in programmazione stasera in tv, 18 luglio, su Rai 3. Si tratta di una commedia del 1976. La regia è di Stefano Vanzina. Del cast fanno parte Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Francesco De Rosa. Un grande classico degli anni Settanta. La trama. Mandrake, Pomata e Felice sono tre amici che hanno lo stesso vizio: quello delle scommesse clandestine sui cavalli. Sono alla ricerca di denaro proprio per pagare i debiti che hanno a causa delle scommesse e quindi maturano l'idea di truccare una corsa. Uno di loro dovrebbe prendere il posto del fantino di un cavallo dato per vincente e farlo perdere, in modo tale che a tagliare il traguardo per primo sia un brocco capace di far vincere loro molti soldi.