Don Matteo? Era di una bellezza straordinaria e gentilissimo. Il racconto della figlia di Bud Spencer

"Terence Hill ai miei occhi da bambina? Era di una bellezza straordinaria, gentilissimo". A parlare è Cristiana Pedersoli, la figlia di Bud Spencer, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna in occasione dell'uscita del suo libro sul padre "Bud - Un gigante per papà" (ed. Giunti, 16,50 euro). Un volume uscito in occasione del cinquantenario del film Lo chiamavano Trinità, diventato pietra miliare del cinema italiano. Cristiana racconta particolari ed episodi della sua vita da bambina con un padre grande, sotto tutti gli aspetti. E ovviamente parla anche di Terence Hill, quel don Matteo che nella sua prima vita cinematografica è stato il partner di Bud Spencer: "Papà improvvisava - racconta tra l'altro Pedersoli - al contrario Terence studiava il copione alla lettera e ripeteva le battute fino all'ultimo prima di entrare in scena. Ma papà le cambiava e lui si doveva adeguare". Tanto diversi, ma entrambi bravissimi, capaci di dare vita ad una delle coppie storiche del nostro cinema. Terence Hill ancora oggi è uno degli attori più seguiti ed amati. Carlo Pedersoli è morto il 27 giugno del 2016. Aveva 86 anni.