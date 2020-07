Mara Venier prende in giro Pierluigi Diaco e poi cenano insieme

18 luglio 2020 a

Mara Venier prende in giro Pierluigi Diaco. I due, amicissimi, hanno cenato insieme. La conduttrice veneziana ha postato sul profilo Instagram una storia in cui si apprestava a cenare in compagnia di Sabrina Ferilli, del marito e di Pierluigi Diaco sul terrazzo di casa con bellissima vista panoramica su Roma.

Il clima rilassato ha permesso alla Venier un piccolo sfottò a Diaco: "La vita è bella tutto sommato, anzi una cosa te la dico Pierluigi: stasera conduco io!". Il riferimento era a tutte le volte in cui il conduttore di "IoeTe", con fare stizzito ha rimproverato gli ospiti che hanno osato contraddirlo usando la frase " vuoi condurre te?!".