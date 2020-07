Stasera in tv, 17 luglio, su Canale5 quattro episodi di Manifest

17 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 17 luglio, su Canale5 (ore 21,10) vanno in onda gli episodi dal quarto al settimo della serie "Manifest".

Stasera in tv, 17 luglio, appuntamento con "La Grande Storia" su Rai3 per la storia dei Windsor

Il mystery thriller, rinnovato per una terza stagione da Nbc, porta la firma di Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Cast Away), cui si aggiunge David Frankel (Il diavolo veste Prada, Io & Marley, Collateral Beauty, Band of Brothers, Sex & The City ed Entourage) che qui è impegnato anche come regista. In streaming on demand su Mediaset Play sono disponibili anche gli episodi della prima stagione