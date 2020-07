Stasera in tv, 17 luglio, appuntamento con "La Grande Storia" su Rai3 per la storia dei Windsor

17 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 17 luglio, nuovo appuntamento su Rai3 con "La Grande Storia" (ore 21,30). Una serie di documentari inediti per raccontare i grandi eventi che hanno fatto il nostro tempo, con il racconto in studio di Paolo Mieli. La puntata stasera è dedicata, alla Gran Bretagna e alla sua Casa Reale. Con eccezionali immagini a colori Lunga vita alla Regina racconterà la storia dei Windsor, la famiglia reale britannica a partire dagli anni della regina Vittoria, che alla fine del XIX secolo è una figura austera, potente e distante. Sono gli anni dell’Impero britannico alla sua massima espansione. Il programma lo seguirà fino al suo inesorabile declino, con la perdita delle antiche colonie, prima di tutte l’India - grazie all’azione del Mahatma Gandhi e alla politica della non violenza - ma anche il Canada, l’Australia, l’Africa, l’Estremo Oriente. Infine, l’inviato nella storia Fabio Toncelli racconterà i luoghi da cui è partita in Italia la decisiva spinta alla rivoluzione industriale, grazie a una visione avuta nella Gran Bretagna del XIX secolo da uno straordinario personaggio della nostra storia industriale: Alessandro Rossi.