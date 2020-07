Stasera in tv, 17 luglio, su Rai2 il film "Maleficent" con Angelina Jolie

17 luglio 2020 a

Stasera in tv, 17 luglio, su Rai2 va in onda "Maleficent" (ore 21,20). Pellicola americana del 2014, regia di Robert Stromberg. Nel cast ci sono Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Lesley Manville, Juno Temple, Kenneth Cranham e Brenton Thwaites.

La trama: quando la principessa Aurora viene al mondo, tutto il regno e' entusiasta. L'unica ad essere furiosa e' la strega cattiva Malefica (Angelina Jolie) che maledice la piccola, prefigurandole la morte al compimento dei sedici anni per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio. Crescendo sotto l'ala protettiva del padre e delle tre fatine Giuggiola, Florina e Verdelia, Aurora si ritrovera' al centro di un conflitto tra il regno della foresta che ha imparato ad amare e il regno umano a cui appartiene mentre Malefica realizzera' che la principessa potrebbe essere la chiave per la pace, prendendo drastiche decisioni che cambieranno per sempre entrambi i mondi.