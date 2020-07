Stasera in tv, 17 luglio, su Rai1 c'è "Il giovane Montalbano"

17 luglio 2020 a

Stasera in tv, 17 luglio, su Rai1 appuntamento con "Il giovane Montalbano" e l'episodio dal titolo "La stanza numero due" (ore 21,25).

La trama: Salvo e Livia stanno per sposarsi e sono nel pieno dei preparativi. Hanno già stabilito la data e, con un certo sconforto del promesso sposo, iniziano il corso prematrimoniale con l’inflessibile Don Luigi. Anche in commissariato c’è un percettibile fermento per queste nozze imminenti; basti pensare a Catarella, che si è pure messo a ricamare con le sue mani d’oro un vero e proprio corredo per l’adorato “dottori”. Anche Mimì è felicissimo del matrimonio ed è diventato di una gentilezza davvero spiazzante per l’amico Salvo, che quasi non lo riconosce. Solo un evento increspa questa prenuziale armonia fra Montalbano e la sua donna, l’inizio del nostro caso: a sera, durante una passeggiata in riva al mare, Salvo e Livia si imbattono in un incendio. È l’Albergo Panorama che sta andando a fuoco...