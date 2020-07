Beautiful, anticipazioni: Steffy investita da Bill. Arriva un nuovo personaggio

17 luglio 2020 a

a

a

Dopo la sospensione causa Coronavirus, dagli Stati Uniti arrivano succulenti anticipazioni sulle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda nei prossimi giorni sulla Cbs e successivamente anche in Italia. Steffy sarà vittima di un incidente in sella alla sua moto: verrà investita involontariamente da Bill (che chiamera i soccorsi per farla accompagnare in ospedale). Nonostante le gravissime condizioni la donna riuscirà a salvarsi grazie alle cure di un affascinante medico per cui perderà la testa. Escamotage per far entrare nel cast dei protagonisti il dottor John Finnegan, interpretato dall'attore Tanner NovlanI. Poi Bill dovrà fare i conti con Ridge che, saputo dell'accaduto, correrà furioso da lui accusandolo di esserne il responsabile.