Samanta Togni, ora è ufficiale: sarà a I fatti vostri a fianco di Giancarlo Magalli

Marianna Castelli 17 luglio 2020 a

a

a

Adesso è ufficiale: Samanta Togni sarà a fianco di Giancarlo Magalli a I fatti vostri, la trasmissione di attualità, costume e spettacolo che va in onda ogni giorno su Rai 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 11. Insieme a Magalli e Samanta vedremo Umberto Broccoli, l'astrologo Paolo Fox, il gruppo musicale di Stefano Palatresi. Inutile dire che per la già regina di Ballando con le Stelle si tratta di una clamorosa occasione che può rappresentare una vera e propria svolta nella sua già brillante carriera.

Samanta Togni, bomba Nuovo Tv: sarà a I fatti vostri accanto a Giancarlo Magalli

Samanta lo sa perfettamente e festeggia con una foto su Instagram in cui spiega: "Un anno di grandi cambiamenti... su tutti i fronti. Tanta felicità ed immensamente grata per questa grande opportunità in un differente ruolo, affianco di un veterano nonché maestro della televisione italiana #giancarlomagalli . Nuova avventura e tanta voglia d’imparare!! Sono prontissima!!!".

Nei giorni scorsi la notizia dell'approdo di Samanta Togni a I fatti vostri era stata data dal Settimanale Nuovo e ripresa dal Corriere. Ora è arrivata l'ufficializzazione in occasione dell'annuncio dei nuovi palinsesti della Rai. I fatti vostri, nato nel 1991, è considerato uno dei programmi storici della televisione italiana, tornerà sul piccolo schermo dal 14 settembre. E' firmato da Michele Guardì, Giovanna Flora e Rory Zamponi, con la regia di Michele Guardì.