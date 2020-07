Temptation Island 2020, Pietro su Antonella Elia: "Come avere un figlio" | Video

17 luglio 2020 a

Pietro Delle Piane, nella terza puntata di Temptation Island, parla di Antonella Elia e la fidanzata lo vede in video. Pietro offre una cena alla single Maria Luisa. Antonella scoppia a ridere: "Che coatto, ma come si è vestito? Che vergogna".

E quando lo vede ballare: "È come un baccalà". Intanto, assiste a Pietro che confida alla single:

"A casa cucino sempre io - dice lui -. Non sa nemmeno mandare le mail. Ha bisogno di qualcuno che le dica le cose da fare. Vuole fare la superdonna ma è come se io avessi due figli. Ha questo lato infantile, adolescenziale. Però forse è anche la cosa che mi piace di lei. Lo vedo anche nell'intimo, se deve partire, se deve fare delle cose, diventa asessuata. Anzi ultimamente sta un po' cambiando in questo. Quando andava da Chiambretti, ad esempio, tre giorni prima dovevo dormire sul divano". Inoltre, sostiene che la Elia sia "arida" e contenta quando lui le dice che soffre per lei: "La stimolo perché non sono un bamboccetto. Non mi ha mai sottomesso e mai mi sottometterà".