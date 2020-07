Temptation Island 2020, bacio fra Valeria e Alessandro. Al falò battibecco e i due si lasciano | Video

16 luglio 2020 a

Valeria e Ciavy, il falò di confronto è accesissimo nella terza puntata di Temptation Island 2020. I due dopo un lungo scontro verbale vanno a casa da soli, si lasciano. In un video c'è stato anche un bacio fra Valeria e Alessandro.

Ciavy dice: "Quante volte è capitato che tu facessi una caz**ta e poi sei venuta da me e ti ho perdonata". Lei dice che se l'avesse perdonata davvero non l'avrebbe trattata così: "Tu mi hai chiusa in casa, mi mandavi foto di altre donne. Un altro uomo mi ha corteggiata e mi ha fatto sentire amata". Poi nega che ci sia stato un bacio.

Dopo avere inveito ancora l'uno contro l'altro arriva il momento di prendere una decisione. Entrambi sostengono di voler tornare a casa da soli e prendono strade separate.