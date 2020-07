Film in tv stasera 16 luglio, su Iris c'è Traffico di diamanti. La trama e il cast

16 luglio 2020 a

Film stasera in tv 16 luglio. Su Iris è in programma Traffico di diamanti con inizio alle ore 21. Si tratta di una commedia del 1997, realizzata negli Stati Uniti. La regia è a cura di Brett Ratner. Il cast è composto da Charlie Sheen, Chris Tucker, Gerard IsmaËl, Paul Sorvino, Heather Locklear. La trama: Hatchett è un delinquente ma non di alto livello, un truffatore che si ritrova coinvolto in una vicenda più grande di lui. Cade nelle mani delle forze dell'ordine e finisce in carcere insieme a Villard, un trafficante di diamanti di alto livello. Villard però non è destinato a restare a lungo dietro alle sbarre.