Alessia Marcuzzi in barca, il lato B come non l'avete mai visto. Le foto spinte del Nuovo

Alessia Marcuzzi, il lato B come non l'avete mai visto. E' il Settimanale Nuovo a pubblicare una foto molto particolare della showgirl e presentatrice. Il giornale diretto da Riccardo Signoretti dedica tre pagine al presunto triangolo sexy dell'estate che avrebbe causato la fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lo fa pubblicando ancora indiscrezioni, ma anche una splendida serie di foto di Alessia in gita in barca. Marcuzzi, 47 anni, è in ottima forma e le immagini in costume da bagno lo confermano. Ma il Settimanale Nuovo non si fa scrupoli e pubblica una foto molto spinta. Alessia, infatti, è stata immortalata di spalle e chinata, probabilmente mentre si sta stendendo per prendere il sole. Lato B in primo piano!