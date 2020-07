Mara Venier, la Rai dimentica Domenica In. Poi è costretta a correre ai ripari

16 luglio 2020 a

La Rai dimentica Mara Venier. E' accaduto durante la presentazione dei palinsesti avvenuta con una lunga conferenza stampa. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, infatti elencando i programmi della nuova stagione televisiva, non ha citato il nome della regina di Domenica In. Vuoi vedere che la Rai ha fatto fuori zia Mara? Ovviamente in sala i giornalisti si sono guardati stupiti ed hanno iniziato a domandarsi cosa fosse accaduto. Proprio in quel momento qualcuno ha evidentemente avvisato Coletta che prima di parlare del Festival di Sanremo ci ha messo una pezza: "Ovviamente Domenica In sarà ancora affidata a Mara Venier". Chi conosce bene la presentatrice giura che Venier ci sia rimasta molto male.