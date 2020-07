Stasera in tv 16 luglio, su Canale 5 Temptation Island: Valeria pronta a lasciare Ciavy

16 luglio 2020 a

Stasera in tv, 16 luglio, su Canale 5 dalle 21 20 la terza puntata di Temptation Island. Ciavy, fidanzato di Valeria, è in allarme per l'attrazione tra la sua compagna e il tentatore Alessandro. Ha chiesto quindi un immediato falò di confronto per chiarire al più presto la situazione. Lei però è in crisi perché sempre più coinvolta con il single. Non sa cosa fare, ma stando alle indiscrezioni avrebbe già deciso: sembra pronta a lasciare Ciavy. Stasera dalle 21.20 la verità sul futuro della loro storia: andrà tutto in frantumi oppure Valeria deciderà di salvare la relazione? Ovviamente non sarà l'unico momento di tensione di una puntata che si annuncia ricca di colpi di scena.