Teatro stasera in tv su Rete 4 dalle 21.25, I Legnanesi portano in scena La famiglia Colombo. La trama

Il teatro torna protagonista stasera in tv, 16 luglio, nella prima serata di Rete 4 dalle 21.25. Secondo appuntamento con la famiglia Colombo portata in scena da I Legnanesi. Questa volta il cortile de I Legnanesi è alle prese con la processione di Sant'Ambrogio. Durante i preparativi, però, Mabilia finisce per invaghirsi di uno strano personaggio. Ma siamo sicuri che si tratti di vero amore? E ancora: come reagiranno Teresa e Giovanni. Come al solito battute, situazioni grottesche e imprevedibili, emozioni. I Legnanesi ancora una volta fanno divertire ma anche riflettere al passato e alle differenze con i tempi attuali.