Film stasera in tv 16 luglio, L'alba del paese delle scimmie: nasce la stirpe che dichiara guerra agli uomini

Film stasera in tv, 16 luglio, su Italia 1 in prima serata dalle ore 21.30. In programmazione c'è L'alba del pianeta delle scimmie. Un classico della fantascienza, realizzato nel 2011 negli Stati Uniti. La regia è di Rupert Wyatt. Del cast fanno parte James Franco, Freida Pinto, Brian Cox, Tom Felton, Tyler Labine, Andy Serkis, John Lithgow, David Hewlett, Sonja Bennett, Leah Gibson, David Oyelowo, Jamie Harris, Ty Olsson, Madison Bell, Chelah Horsdal. La trama: il giovane scienziato Will sta cercando di sviluppare una cura per l'Alzheimer con la creazione di un virus benigno. Ma una delle migliori cavie dei suoi esperimenti, lo scimpanzè Caesar, inizia a mutare proprio a causa del virus. E' il capostipite della razza che dichiarerà guerra agli umani.