Film stasera in tv 16 luglio, su Rai 4 The bank job la rapina perfetta. Il colpo del 1971 a Londra

The Bank Job - La rapina perfetta. E' il titolo del film in programma stasera in tv 16 luglio su Rai 4. Si tratta di un thriller del 2008 realizzato nel Regno Unito. La regia è di Roger Donaldson. Del cast fanno parte Jason Statham, Saffron Burrows, Dick Clement, Ian La Frenais, Stephen Campbell Moore, James Faulkner, Daniel Mays, Craig Fairbrass, Michael Jibson, Georgia Taylor, Alki David. Si tratta di un film intenso, da vedere. Ispirato a fatti realmente accaduti a Londra, nel lontano 1971. Alcuni ladri rapinano il caveau di una banca e trovano documenti sulla mafia, sulla famiglia reale e sui servizi segreti.