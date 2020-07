Stasera in tv 16 luglio, su Rai 2 Hawaii Five-O: l'omicidio dell'artista di strada. La trama

16 luglio 2020 a

Hawaii Five-O. Stasera in tv, 16 luglio, su Rai 2 l'episodio numero 19 della nona stagione della serie. Il titolo della puntata è Artisti di strada. McGarrett indaga sull'omicidio di un addetto al lavaggio dei vetri, ma scopre che si tratta di un artista di strada molto conosciuto che stava lavorando ad un progetto segreto. Intanto una costosa camicia hawaiana è l'unica pista a disposizione relativamente ad un misterioso caso sui cui stanno investigando Grover e Adam. Come sempre accade non mancano le sorprese e i colpi di scena nella fiction statunitense che è giunta addirittura alla decima stagione con ben 240 puntate.