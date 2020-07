Stasera in tv 16 luglio, Che Dio ci aiuti: ultima puntata della quinta serie

16 luglio 2020 a

Stasera in tv, 16 luglio, su Rai 1 alle ore 21.25 torna la suora più famosa d'Italia. La programmazione della principale rete della televisione italiana, infatti, propone l'ultimo episodio della quinta stagione di Che Dio Ci Aiuti, la serie che vede protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Azzurra sta per iniziare una nuova vita. Si tratta delle repliche della fiction Rai che ha già annunciato la produzione della sesta stagione. Se non ci saranno problemi le nuove puntate saranno trasmesse nei primi mesi del 2021. I nuovi episodi vedranno l'addio di Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori e il ritorno di Diana Del Bufalo. New entry Erasmo Genzini e Pierpaolo Spollon.