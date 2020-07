Film stasera in tv 15 luglio, Mine vaganti su Rai Movie. Il cast e la trama

15 luglio 2020 a

Mine vaganti è il titolo del film in programmazione stasera in tv, 15 luglio, su Rai Movie. Commedia realizzata in Italia nel 2010 per la regia di Ferzan Ozpetek. Nel cast nomi importanti del cinema nazionale: Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Ilaria Occhini. Il film racconta la storia di Tommaso che vuole dichiarare al padre, un uomo conservatore, la propria omosessualità. Il suo piano viene bruciato dal fratello Antonio che fa coming out a sorpresa prima di lui. Un film importante e pluripremiato con ben cinque nastri d'argento e due David nel 2010.