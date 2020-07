Film stasera in tv 15 luglio, in seconda serata su La7 Renato Pozzetto, Edwige Fenech e Massimo Ranieri: La patata bollente

15 luglio 2020 a

La patata bollente. Renato Pozzetto è il protagonista del film stasera in tv 15 luglio su La7, in seconda serata dalle ore 23.15. Commedia italiana del 1979 per la regia di Steno. Oltre a Pozzetto nel cast figurano anche Edwige Fenech e Massimo Ranieri. La trama: Pozzetto è pugile e comunista, ma invece di combattere per diventare un campione, lavora in fabbrica per coerenza di ideali. Picchia soltanto i fascisti, guarda film russi e odia i privilegi. Edwige Fenech è la sua fidanzata. Il pugile va in crisi quando incontra un giovane omosessuale, Massimo Ranieri, e lo difende dai fascisti. Inizia a spargersi la voce che è diventato gay e il partito cerca di aiutarlo con un viaggio in Russia, sperando di sottrarlo all'influenza dell'amico omosessuale.