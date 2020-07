Film stasera in tv 15 luglio su La7: Un povero ricco. Renato Pozzetto ed Ornella Muti: la trama

15 luglio 2020 a

Un povero ricco. E' il film in programma stasera, 15 luglio, in tv su La7 a partire dalle 21.15. Si tratta di una commedia italiana, realizzata nel 1983 per la regia di Pasquale Festa Campanile. Cast d'eccezione con Renato Pozzetto, Ornella Muti, Nanni Svampa, Piero Mazzarella. La trama: Eugenio ha 40 anni, un sacco di soldi ma la paura di incappare in una rovina finanziaria. E' per questo che si esercita a vivere senza soldi. Viene assunto come uomo delle pulizie, va ad abitare un una casa popolare e conosce Marta, donna alle prese con problemi economici, ma seria ed onesta. Scatta l'amore, anche se Eugenio è già sposato.