Stasera in tv 15 luglio, su Canale 20 Mediaset c'è la serie The last kingdom: la trama

15 luglio 2020 a

a

a

Su Canale 20 Mediaset stasera in tv, 15 luglio, c'è il nono episodio della terza stagione della serie The Last Kingdom, dal titolo un re in pace. Mentre vengono festeggiati Edward e la sua sposa, Alfred sta per morire e incontra Uhtred. Alfred gli concede ufficialmente il perdono per averlo minacciato di morte in considerazione del suo contributo da guerriero. Lui per sdebitarsi promette al re di restare fino a quando Edward non salirà sul trono, per proteggerlo da Aethelwold e dalla minaccia dei danesi. Intanto Aethelwold continua a seminare malcontento e a radunare uomini pronti a indicare lui come successore di Alfred. E Brida incalza Cnut sulle voci sull'uccisione di Ragnar.