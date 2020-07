Film stasera in tv 15 luglio, su Rete 4 c'è Firewall accesso negato. Scatenato Harrison Ford. La trama

15 luglio 2020 a

Il film di stasera in tv, 15 luglio, su Rete 4 è Firewall Accesso negato, inizio alle ore 21.27. Si tratta di un thriller del 2006, realizzato negli Usa. Il regista è Richard Loncraine e nel cast troviamo un Harrison Ford particolarmente in forma, insieme a Virginia Madsen, Paul Bettany. La trama: la pellicola racconta la storia di un esperto in sicurezza di una banca. L'uomo è costretto ad invadere il sistema che lui stesso ha creato per salvare la propria famiglia, tenuta in ostaggio da un gruppo di malviventi. Ovviamente il piano è destinato ad essere scoperto e Jack Stanfield, il protagonista, dovrà fare di tutto pur di salvare le persone che ama.