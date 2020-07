Stasera in tv 15 luglio, su Italia 1 c'è Chicago Fire: la trama dell'episodio intitolato Tutte le prove

15 luglio 2020 a

a

a

Sesto episodio della settima stagione della serie Chicago Fire stasera in tv 15 luglio, su Italia 1. L'inizio è previsto per le ore 21.25 e si tratta di una prima tv della fortunata fiction, molto amata negli Stati Uniti, ma seguita da un pubblico appassionato anche in Italia. L'episodio si intitola Tutte le prove. La trama: al comando della 51 Gorsh sostituisce Boden, ma è chiaramente inadatto a ricoprire quel delicato ruolo. Intanto tra la giornalista Naomi e Casey i contatti si fanno sempre più frequenti con tutte le conseguenze del caso. Ovviamente non manca il lavoro, come sempre intenso e pericoloso.