Stasera in tv 15 luglio, Come Sorelle su Canale 5. La trama: anticipazioni della seconda puntata

Stasera in tv su Canale 5 torna la serie Come Sorelle. Si tratta della seconda puntata, inizio annunciato alle ore 21.21. Filtrano le anticipazioni sulla trama. Dopo l'omicidio di Tekin, nella villa giunge Sinan, il figlio, che però era in pessimi rapporti con il padre. Mentre Deren torna a Izmir, Azra e Ipek eliminano la macchina di Tekin. Azra scopre che Cilem è stata rapita e che il futuro marito, Burak, è stato ucciso. Il furto della droga ad un trafficante ha scatenato la reazione. Cahide è la vera madre delle tre sorelle. Sta per uscire dal carcere dopo aver scontato una pena per l'omicidio del marito Mehmet, che giura di non aver ucciso. Cemal, fratello di Mehmet, cerca di riunire le ragazze e la madre, di cui è' sempre stato innamorato. Intanto a Gunesli Bahce si cerca di fare luce sulla scomparsa di Tekin, e Refik, suo braccio destro, fa in modo che Sinan venga arrestato come primo indiziato.